Минчанин вызвался проводить женщину домой из магазина

Минчанин вызвался проводить женщину домой из магазина7
- 13.11.2024, 15:34
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А по дороге заработал «уголовку».
В милицию Минска обратилась женщина, у которой новый знакомый похитил мобильный телефон стоимостью более 3000 рублей. Минчанка рассказала, что поздно ночью на выходе из гастронома познакомилась с покупателем, который предложил провести ее до дома. Минчанка согласилась.
«Пройдя некоторое расстояние, новый знакомый попросил у нее мобильный для звонка. Разговаривая по телефону, мужчина постепенно отходил от потерпевшей, а после скрылся в неизвестном направлении», — рассказали в ГУВД.
Сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина. Выяснилось, что телефон он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
В отношении минчанина возбудили уголовное дело за грабеж.