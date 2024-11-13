Минчанин вызвался проводить женщину домой из магазина 7 13.11.2024, 15:34

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А по дороге заработал «уголовку».

В милицию Минска обратилась женщина, у которой новый знакомый похитил мобильный телефон стоимостью более 3000 рублей. Минчанка рассказала, что поздно ночью на выходе из гастронома познакомилась с покупателем, который предложил провести ее до дома. Минчанка согласилась.

«Пройдя некоторое расстояние, новый знакомый попросил у нее мобильный для звонка. Разговаривая по телефону, мужчина постепенно отходил от потерпевшей, а после скрылся в неизвестном направлении», — рассказали в ГУВД.

Сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина. Выяснилось, что телефон он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело за грабеж.

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