Близкие Кремлю экономисты предрекли шоковый обвал производства в России 3 13.11.2024, 15:41

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Грядет волна корпоративных дефолтов и банкротств.

Российская экономика может столкнуться с шоком, который будет сопровождаться спадом производства, корпоративными банкротствами и разрастанием неплатежей в результате политики Центробанка, повысившего ключевую ставку до 21% годовых.

Это следует из прогноза близкого к Кремлю Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с которым ознакомился РБК.

Эксперты отметили, что уже сейчас экономика России поставлена перед угрозой стагфляции — одновременной стагнации или спада и высокой инфляции. Так, к концу 2024 года доля предприятий обрабатывающей промышленности, у которых нагрузка процентных платежей на прибыль находится на рискованном уровне, увеличится более чем вдвое год к году — до 20% от совокупного выпуска обработки. «Это создает высокий потенциал корпоративных дефолтов и банкротств», — подчеркнули в ЦМАКП.

Также эксперты привели данные недавнего опроса РСПП, согласно которому в третьем квартале резко выросла доля компаний, столкнувшихся с неплатежами со стороны контрагентов — с 22% до 37%. «Разрастание взаимных неплатежей в экономике помимо удара по производству будет вести к снижению прозрачности бизнесов, а также может вызвать негативные социальные последствия», — отметили экономисты.

При этом ЦБ не может обуздать инфляцию с помощью высокой ключевой ставки, поскольку существенная часть прироста цен связана с факторами, не находящимися под влиянием динамики спроса, а вызванными шоками со стороны предложения: сезонный рост цен на продовольствие, повышение тарифов на услуги, усложнение логистики и международных расчетов.

Высокая ключевая ставка ведет к росту не только процентных, но и масштабных «квазипроцентных» издержек производителей и продавцов — лизинговых платежей за транспорт и прочую технику, платы за аренду торговых и складских площадей, пишут экономисты.

«Можно констатировать, что эта политика (денежно-кредитная. — ТМТ) лишь ограниченно эффективна в отношении снижения инфляции, но несет недопустимо высокие риски провоцирования рецессии и разбалансировки процессов воспроизводства в реальном секторе, особенно в низкорентабельных секторах и секторах с длительными сроками реализации проектов (прежде всего в машиностроении)», — подчеркнули в ЦМАКП.

Для предотвращения перехода динамики ВВП в отрицательную зону «ключевая ставка ЦБ к середине 2025 года должна быть снижена примерно до 15–16%», отметили экономисты. При этом актуальный прогноз регулятора предполагает среднегодовую ключевую ставку в этот период на уровне 17–20%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее, наоборот, указывала, что повышение ключевой ставки исключит предпосылки для перехода к стагфляции в экономике. Этого сценария «боятся все центральные банки, и не только центральные банки, и правительство», поэтому в ситуации перегрева экономики и дефицита рабочей силы «очень важного этого сценария избежать», говорила Набиуллина.

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