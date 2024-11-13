В Польше официально открыли американскую базу противоракетной обороны 1 13.11.2024, 15:58

1,350

Она предназначена для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности.

Американская военная база противоракетной обороны открыта в Польше. Она разместилась на бывшем аэродроме под Редзиково и предназначена для поражения баллистических ракет малой и средней дальности.

Выступая на открытии базы президент Польши Анджей Дуда вспомнил, как о идее ее строительства и значения ему рассказывал бывший президент Лех Качиньский.

«Это важно, что эта американская база будет построена на нашей земле в Польше, в ее центре. И с того момента, как эта база появится, весь мир будет видеть ясно и четко, что это уже не российская зона влияния. И с нашей, с польской точки зрения, — это стратегически наиболее важно. Мне было тогда 36 лет. Сегодня мне 52. Прошло много времени. В 2016 году тут в Редзикове мы закладывали камень в основание базы. Я уже был президентом Польши и это было время, когда уже было принято решение о присутствии подразделений НАТО в Польше и основным государством будут Соединенные Штаты и американские войска будут присутствовать на основании двусторонних договоров», — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что физическое присутствие войск США являются гарантом безопасности Польши, всего НАТО и его восточного фланга, что очень важно сейчас, во время агрессии России против Украины. По словам Дуды отношения Польши и США находятся на исторически высоком уровне.

«В этой радостной атмосфере приветствуют наших американских друзей в Редзикове на Поморье в Польше. Приветствую всех, господина адмирала, всех офицеров и солдат. Очень рад тому, что открываем эту базу, которая, как и армия Соединенных Штатов, будет защищать свободу и безопасность мира.

Спасибо за принятие таких важных решений. Пусть это будет символом того, что после 25 лет присутствия в НАТО эта военная инфраструктура находится в Польше», — заключил Дуда.

На базе в Редзиково размещена система Aegis Ashore. Это береговая версия морской противоракетной системы Aegis, которая устанавливается на эсминцах и крейсерах. Она насчитывает три модуля по восемь пусковых установок Mk 41 VLS для ракет SM-3 и радар AN/SPY-1. Они предназначены для поражения баллистических реакет малой и средней дальности на стадии полета, то есть над атмосферой. SM-3 уничтожают баллистические ракеты путем прямого попадания на скорости в несколько километров в секунду, а не подрыва боевой части вблизи объекта, как обычные зенитные ракеты. Это требует очень точного наведения. На базе размещен радар раннего предупреждения. Она также является частью европейского противоракетного щита, включающего РЛС в Турции, аналогичную базу в Румынии, которая работает уже несколько лет, командный пункт в Германии. Кроме того, пусковые установки Aegis морского базирования находятся на американских кораблях, размещенных в Испании.

База в Редзиково должна была появиться в 2018 году, но сроки ее развертывания неоднократно переносились. В прошлом году она достигла операционной готовности, ее передали ВМФ США. Она также охраняется польским батальоном.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com