Мининформ заблокировал Livejournal? 2 13.11.2024, 16:01

Некогда популярный сайт с блогами не открывается в Беларуси.

В Беларуси могли ограничить доступ к некогда очень популярному сайту Livejournal.

При попытке зайти на сайт появляется заглушка, которая сообщает, что доступ ограничен по решению Мининформа, пишет Onliner.

Такая ситуация наблюдается у нескольких интернет-провайдеров. При этом, как отмечает издание, один раз сайт все же открылся — на стационарном компьютере.

Министерство информации пока не сообщало о блокировке Livejournal. Проблемы с доступом к ЖЖ появились в Беларуси в октябре, однако тогда заглушки с сообщением Мининформа не было — сайт просто не открывался.

Живой Журнал появился в 1999 году. Платформа позволяла вести блоги и общаться. Сайт получил большую популярность в 2000-е годы, однако с развитием соцсетей она пошла на спад.

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