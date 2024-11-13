Ролик с «Минским небополитеном» покорил соцсети 13.11.2024, 16:15

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Набрал почти миллион просмотров.

В TikTok завирусился короткий 9-секундный ролик с «Минским небополитеном», который, «прибывает» на центральный железнодорожный вокзал белорусской столицы. Видео уже набрало больше 850 тыс. просмотров, пишет «Телеграф».

На видео показано, как со стороны «Ворот Минска» на центральную станцию столичного железнодорожного вокзала «прибывает» футуристичесного вида состав, а другой — «улетает» в обратном направлении. Причём слово «улетает» в данном случае даже более уместно, ведь составы буквально «парят» на высоте десятков метров, между известными каждому минчанину привокзальными башнями.

И хотя большинству зрителей понятно, что ролик — ничто иное, как результат компьютерной обработки и монтажа, некоторые всерьёз задались вопрос — действительно такие поезда ходят в белорусской столице?

«Сейчас будут писать, что в Минске нет такого», — написала одна из зрительниц, и под её комментарием разгорелась бурный спор в духе: «Ещё скажи нету такого» — «Ещё скажи такое есть» .

Многим пришлась по вкусу идея автора ролика и они поддержали его в игривом тоне:

«Не так давно катался, круто, приятно, что работает проездной».

«Это поезд Минск-Чаусы. Я каталась. А если связаться с машинистом, то еще в родном Могилеве делает остановку, телепортируясь».

«Я там работаю рядом, каждый день такое вижу и знаете что возмущает? Вот этот поезд до Калинкович они сделали, а поставить ларек с талонами возле остановки перед вокзалом — нет».

Впрочем, нашлись среди комментаторов и люди с рациональным складом ума, которые посчитали нужным разъяснить, что видео — не более чем выдумка.

«Если что люди то это графика, в Минске нет такого. (для людей которые не поняли)», — написал один из зрителей.

Но, судя по ответам, большинство активных комментаторов были настроены более иронично:

«Как нет?! Ты просто давно в Минске не был! Уже во всю гоняют. Жители верхних этажей не довольны уже, что перед окнами мелькает и ветер поднимает», — ответил ему другой зритель, а многие высказали предположение-пожелание, что эта «фантастика, но возможно когда-то и сбудется».

«Хорошая задумка!!! Осталось в реальность осуществить», — резюмировала одна из зрительниц.

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