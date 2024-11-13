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Блинкен дал два важных обещания по войне в Украине

  • 13.11.2024, 16:20
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Блинкен дал два важных обещания по войне в Украине
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

Госсекретарь США упомянул и северокорейские силы.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен утверждает, что северокорейские силы втянуты в войну в Украине и уже буквально в бою. За это он требует твердого ответа для России и обещает, что страна-агрессор его получит.

Блинкен сделал такое заявление в ходе встречи с журналистами в Брюсселе после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, пишет Reuters.

- Сегодня мы провели очень продуктивный разговор о нашей постоянной поддержке Украины перед лицом длительной российской агрессии. И дополнительный элемент КНДР, северокорейские силы, втянутые в войну, и теперь уже буквально в бою, нуждается и получит жесткий ответ, — отметил Блинкен.

Кроме того, Блинкен обещает, что Украина получит помощь от НАТО в таком масштабе, чтобы ВСУ были готовы продолжить вести боевые действия в 2025 году.

- Мы должны сделать больше для того, чтобы Украина могла оставаться в борьбе и была способна максимально ослабить давление России и не дать Путину добиться успеха в Украине. В частности, об этом мы говорили сегодня утром, потому что теперь мы видим, что северокорейцы активно действуют в Украине, — подытожил он.

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