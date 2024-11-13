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В популярном у минчан пригороде продают участок с недостроем

  • 13.11.2024, 16:28
В популярном у минчан пригороде продают участок с недостроем

По очень привлекательной стоимости.

Купить участок под Минском не за космическую стоимость — редкая удача. Ведь порой цены на земельные наделы на аукционах в Минском районе доходят до 100 тысяч долларов. Правда, после покупки земли не все могут справиться с ее своевременным освоением. Так, на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появился участок с недостроенным домом в Минском районе. Земельный надел в 20 километрах от столицы продается за долги собственника. Причем — по очень привлекательной стоимости, пишет Realt.

Находится участок в популярном у минчан Петришковском сельсовете − в деревне Новашино, на улице Новаш, 128. Расстояние от МКАД — 20 километров.

Сейчас эта деревня активно застраивается современными коттеджами. Тут есть газ и центральный водопровод, работают два магазина. В соседнем поселке расположена школа, куда детей доставляет школьный автобус. Рядом с самим Новашино находится лес, а в 10 минутах езды — Минское море.

На аукцион «БелЮрОбеспечения» попал земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома площадью 15 соток. На участке уже размещено незавершенное законсервированное капитальное строение наружной площадью 138 квадратных метров. На данный момент готовность дома составляет 13%.

Судя по изображениям, на участке есть хозяйственное строение и фундамент. Отмечается, что земельный надел продается за долги собственника. Из обременений лота — ипотека.

Начальная цена дома составляет 23 тысячи рублей (около 6,5 тысячи долларов). Для участия в торгах нужно внести задаток в размере 2341 рубля. Отметим, что рыночная стоимость участков в Новашино доходит до 20−30 тысяч долларов.

Аукцион по продаже участка с законсервированным строением пройдет в электронном виде 26 ноября.

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