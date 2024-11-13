Три задачки на логику, которые часто встречаются на собеседованиях 2 13.11.2024, 16:32

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Однажды они могут пригодиться и вам.

Хотите проверить свои логические способности и заодно потренироваться в решении задач, которые нередко встречаются на собеседованиях? Логические задачи — это не только способ оценить аналитическое мышление, но и возможность взглянуть на привычные вещи под новым углом, отмечает «Вокруг света».

Справившись с этими задачками, вы сможете лучше понять, какие вопросы задают рекрутеры, чтобы оценить ваше мышление. А главное — это хороший способ потренироваться перед потенциальным интервью! Готовы попробовать свои силы?

Задача о трёх дверях (задача Монти Холла)

Представьте, что перед вами три двери. За одной из них — приз, а за двумя другими — ничего. Вы выбираете одну дверь, но прежде чем её открыть, ведущий открывает одну из оставшихся дверей, за которой ничего нет. Затем он предлагает вам сменить выбор.

Вопрос: стоит ли поменять своё первоначальное решение, и почему? Эта задача проверяет способности к анализу вероятностей и умение идти против интуитивного ответа.

Задача о волке, козе и капусте

Мужчина должен перевезти волка, козу и капусту через реку на лодке, но лодка вмещает только его и один из предметов. Если оставить волка с козой, волк съест её; если оставить козу с капустой, коза её съест. Как ему перевезти всех через реку, не оставив животных и капусту вместе так, чтобы что-то было съедено?

Это классическая задача, которая проверяет умение планировать и решать проблемы в условиях ограничений.

Задача про 12 монет и весы

У вас есть 12 монет, и одна из них немного тяжелее или легче остальных. Вам нужно найти эту монету, используя только три взвешивания на чашечных весах, но без точного знания, легче она или тяжелее. Эта задача оценивает аналитическое мышление и умение решать задачи с минимальными ресурсами.

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