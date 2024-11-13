Более месяца неизвестно местонахождение политзаключенного Александра Францкевича 1 13.11.2024, 16:51

Александр Францкевич

Его мать также находится под стражей по уголовному делу.

В июне в суде Волковысского района политзаключенному Александру Францкевичу, осужденному ранее к 16 годам и девяти месяцам колонии в условиях строгого режима, добавили еще один год заключения. Его обвинили по ч. 2 ст. 411 УК («злостное неповиновение администрации колонии»), сообщает ПЦ «Вясна».

До рассмотрения апелляционной жалобы его удерживали в барановичском СИЗО-6, откуда в начале октября этапировали в колонию, но какую — неизвестно. С тех пор его близкие не получали от него ни писем, ни извещения из исправительного учреждения, куда его направили для отбывания наказания.

Поэтому фактически больше месяца ничего неизвестно о состоянии и местонахождении Александра. Мать политзаключенного сейчас также находится в заключении в рамках уголовного дела.

Ранее политзаключенного признали виновным по ряду тяжких уголовных статей. В сентябре 2022 года Александру назначили 17 лет колонии в условиях строгого режима и штраф в размере 700 базовых величин (22 400 белорусских рублей или более 8 800 долларов).

28 февраля 2023 года в Верховном суде в закрытом режиме состоялось рассмотрение апелляционных жалоб. Судебная коллегия под председательством судьи Алексея Рыбакова оставила без удовлетворения жалобу, а срок Францкевича сократила на три месяца. Таким образом, окончательный срок заключения Александра — 16 лет и 9 месяцев колонии в условиях строгого режима.

Отбывать срок политзаключенного сначала направили в Ивацевичскую колонию № 5, но позже перевели в Волковысскую ИК-11. По информации правозащитников, с сентября 2023 года Александра поместили в ПКТ на полгода, а также неоднократно помещали в ШИЗО.

В мае 2024 года стало известно, что против Александра возбуждено уголовное дело по ст. 411 УК («злостное неповиновение администрации колонии»). Политзаключенный долгое время находился в ПКТ.

Суд над ним состоялся в суде Волковысского района 24 июня 2024 года. Судья Николай Сергейко признал политзаключенного виновным и присудил ему еще один год заключения. До апелляции Александр был в СИЗО № 6. После апелляции политзаключенного направили в исправительную колонию, но до сих пор неизвестно в какую.

19 июля стало известно о задержании матери политзаключенного — Татьяны. Ее обвиняют в «содействии экстремистской деятельности» по ст. 361-4 Уголовного кодекса. Женщину удерживают под стражей в витебском СИЗО-2.

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