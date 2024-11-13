Reuters: Победа Трампа может нанести двойной удар по экономике Венгрии 13.11.2024, 17:17

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Венгерский центробанк, вероятно, перестарался со смягчением ставок.

Победа Дональда Трампа может стать политическим благом для венгерского лидера Виктора Орбана, но в экономическом плане – это плохая новость для Будапешта. Новый президент США усиливает инфляционные риски.

Издание Reuters пишет, что в то время как форинт и так находился на задворках после последнего снижения ставки венгерским центральным банком в сентябре, ошеломляющая победа Трампа привела к тому, что худшая валюта Центральной Европы опустилась уровня 2022 году, когда банк начал экстренное повышение ставок.

Некоторые стратеги и управляющие фондами говорят, что это может быть лишь прелюдией к более серьезному падению, если Трамп выполнит свои предвыборные обещания по повышению тарифов в отношении Китая и Европы.

«Победа Трампа на выборах добавляет новые риски для Венгрии», - сказал Роджер Марк, аналитик управляющей компании Ninety One.

При этом он добавил, что динамика форинта после выборов в США была «намного лучше, чем ожидалось», несмотря на первоначальное падение.

По словам стратега Societe Generale Марека Дримала, несмотря на то, что в Венгрии по-прежнему действует самая высокая в ЕС базовая ставка в 6,5%, центральный банк страны, вероятно, перестарался со смягчением ставок.

Столкнувшись со слабой экономикой, правительство Орбана неоднократно оказывало давление на центробанк, требуя резкого снижения ставок, поскольку он готовится к выборам в 2026 году.

Министр финансов Михали Варга, который, как ожидается, сменит критика Орбана Дьёрдя Матолчи на посту главы банка, заявил, что инфляция должна быть главным приоритетом банка, но он также должен «сотрудничать» с правительством в вопросах экономической политики.

Некоторые инвесторы опасаются, что большинство политиков, поддерживающих Орбана, может привести к более резкому снижению ставок для стимулирования роста в преддверии выборов, что ударит по курсу форинта и подстегнет инфляцию, которая в прошлом году превысила самый высокий уровень в ЕС - более 25%.

«Следующему управляющему придется выбирать между укреплением доверия к центральному банку и его независимости путем сосредоточения внимания на его основной цели - достижении ценовой стабильности - и уступкой растущему политическому давлению, чтобы поддержать экономический рост», - говорит Виктор Сабо, управляющий фондом abrdn.

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