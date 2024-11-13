Из Беларуси убывает рабочая сила 13.11.2024, 17:26

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Ситуация выделяется сразу по нескольким пунктам.

Европейская экономическая комиссия представила анализ рынков труда стран — членов ЕАЭС. Оказалось, что ситуация в Беларуси уникальна по нескольким параметрам: женский труд, низкая зарплата и убыль кадров, пишут «Белорусы и рынок».

В 2023 году численность рабочей силы по всему «Евразийскому экономическому союзу» выросла на 0,3%. В то же время в Беларуси она сократилась. Согласно данным комиссии, в 2023 году среди всех стран ЕАЭС лидером по приросту рабочей силы стала Армения — плюс 2,2%, не сильно отстает Кыргызстан — плюс 2,1%. В Казахстане за год стало на 1,1% больше рабочей силы, а в России — на 0,5%. Негативная тенденция наблюдалась лишь в Беларуси — минус 1,1%.

Убыль рабочих рук в стране происходит на фоне самого высокого в ЕАЭС уровня участия населения в рабочей силе: у нас 69,7% людей либо работают, либо ищут работу. В Армении и Кыргызстане, например, этот уровень ниже 60% (в основном за счет неработающих женщин).

Чем отличаются труженики?

Белорусский рынок труда выделяется тем, что лишь у нас мужчины не преобладают среди занятого населения. В нашей стране 50,3% трудящихся — это женщины. Тогда как, например, в Кыргызстане на долю мужчин приходится 61% занятости.

Также белoрусский рынок труда отличается индустриальной структурой: у нас самая большая среди стран ЕАЭС доля работников занята в сфере промышленности — 24%. Тогда как в сфере услуг работает лишь 61%. Для сравнения: в России и Казахстане в услугах занято почти 69% трудящихся.

В Беларуси в структуре занятости преобладают работники 30−54 лет. По сравнению с другими странами у нас наибольшая доля работников в возрасте 55−59 лет. Больше всего пожилых трудящихся (старше 65 лет) в Армении, а молодых (младше 24) — в Кыргызстане.

Самая образованная рабочая сила — в Казахстане, здесь 44% занятых имеют высшее образование и еще 46% — среднее профессиональное. В Беларуси эти доли заметно меньше — 35,8% и 23% соответственно. В нашей стране больше, чем в странах-партнерах, доля работников с начальным профессиональным образованием — 27%.

Члены «Евразийского союза» сильно разнятся по уровню оплаты труда. В 2023 году разрыв между самой высокой (Россия — 884 доллара) и низкой заработной платой (Кыргызстан — 360 долларов) составил 2,5 раза. Беларусь по размеру зарплаты находится на предпоследнем месте в союзе — 639 долларов.

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