Политолог: Трампа заинтересовали пункты плана победы Украины 13.11.2024, 17:38

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Дональд Трамп

Фото: AP

Украина показала, что является надежным партнером.

Два пункта плана победы Украины показали новоизбранному президенту США Дональду Трампу, где может быть выгода для Соединенных Штатов. Об этом FREEДОМ рассказал политолог Дмитрий Левусь.

По информации издания Financial Times, речь идет о доступе западных партнеров к природным ресурсам Украины и замене части американских войск, которые дислоцируются в Европе, украинскими войсками после войны.

Политолог напомнил, что Дональд Трамп давно и системно говорит об изменении роли Соединенных Штатов в НАТО, о том, что Европа должна больше уделять внимание своей безопасности. Кроме того, запрос на такой определенный изоляционизм существует в американском обществе.

- То, что Европа должна больше платить за свою безопасность, все это, естественно, вызывает желание найти альтернативу. Вакуума силы быть не может, тем более, что сейчас очевидно, в Европе, как показали нынешние события, оборонно-промышленный комплекс недостаточно развит, и период разоружения затянулся. Естественно, в этом плане, что Украина, которая идет в НАТО, интегрируется в НАТО, показывает, что она является надежным партнером и не только получателем безопасности, а еще и донором.

Это предложение, естественно, интересно для Дональда Трампа, и вот его озвучил Зеленский в плане победы. Это, по-моему, самый такой показательный момент того, что может быть и какая может быть выгода непосредственно для Соединенных Штатов, — сказал Левусь.

Что касается доступа к полезным ископаемым, которые есть в Украине, то тут политолог уточнил, что речь идет, в частности о литии.

- В современных условиях это тот ресурс, благодаря которому осуществляется давление Китайской Народной Республики, который, в общем-то, где-то ограничивает возможности давления американцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И поскольку для новой администрации однозначно противостояние с КНР — это очень важно, то, да, объективно это то предложение, которое тоже может заинтересовать, и оно действительно заинтересовало, — сказал он.

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