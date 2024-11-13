В Беларуси изменили правила по утильсбору 13.11.2024, 17:53

Нововведения касаются машин, ввозимых в страну.

Постановление совета министров №830 от 12 ноября 2024 года, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале, вносит изменения в 437-е постановление совмина от 1 июля 2019 года «Об утилизации транспортных средств». Нововведения касаются автомобилей, ввозимых в Беларусь из стран — членов ЕАЭС.

Здесь важно напомнить, что ранее было принято постановление совмина от 18.06.2024 №432, которое также вносило изменения в 437-е постановление. В частности, появился пункт 31, в котором было прописано, что критерием при определении ставки утильсбора в отношении транспортных средств, ввозимых (ввезенных) с территории государств — членов «Евразийского экономического союза», с даты выпуска таможенным органом которых в иных государствах — членах ЕАЭС до момента представления в Беларуси документа, отражающего исчисление и уплату утилизационного сбора, прошло менее одного года, является заключение о независимой оценке транспортного средства, выданное юридическим лицом, осуществляющим оценочную деятельность.

В новом постановлении совмина прописано, что положения пункта 31 не применяются в отношении ввозимых (ввезенных) с территории государств — членов ЕАЭС транспортных средств, если:

- такие транспортные средства были зарегистрированы не менее одного года в государстве — члене ЕАЭС в любой период до дня представления документа, отражающего исчисление и уплату утилизационного сбора;

- продавец (поставщик) или покупатель таких транспортных средств, указанный во внешнеторговом договоре, является представителем изготовителя транспортных средств на территории Республики Беларусь, указанным в одобрении типа транспортного средства, и при этом плательщик утилизационного сбора является покупателем, указанным в таком внешнеторговом договоре.

Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2024 года

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com