В Беларуси из продажи изъяли опасную детскую косметику 13.11.2024, 18:08

Некоторые ингредиенты могут стать источником кожной инфекции.

Во время проверки одного из мини-рынков в Гродно сотрудники областной инспекции Госстандарта обратили внимание на набор детской косметики «Звезда вечеринки» китайского производства. Выяснилось, что эта косметика не соответствует требованиям безопасности, предъявляемым подобной продукции, пишет newgrodno.by.

В составе косметики были красители. Но в маркировке производитель не был указан ни индекс цвета, ни какие-то общепринятые обозначения. Продажу детской косметики запретили.

«В целом использование такой продукции может быть сопряжено с опасностями. использование. Детская кожа намного нежнее, чем кожа взрослых, и некоторые ингредиенты косметики могут вызвать раздражение или даже аллергическую реакцию, а порой стать причиной и кожных инфекций», — рассказали в областной инспекции Госстандарта.

Там напомнили, что косметика для детей должна быть безопасной. Важно, чтобы на упаковке была вся необходимая информация в понятном и читаемом виде о названии, производители, составе, сроке годности, правилах использования и многом другом.

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