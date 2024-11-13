закрыть
13 ноября 2024, среда, 18:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси из продажи изъяли опасную детскую косметику

  • 13.11.2024, 18:08
В Беларуси из продажи изъяли опасную детскую косметику

Некоторые ингредиенты могут стать источником кожной инфекции.

Во время проверки одного из мини-рынков в Гродно сотрудники областной инспекции Госстандарта обратили внимание на набор детской косметики «Звезда вечеринки» китайского производства. Выяснилось, что эта косметика не соответствует требованиям безопасности, предъявляемым подобной продукции, пишет newgrodno.by.

В составе косметики были красители. Но в маркировке производитель не был указан ни индекс цвета, ни какие-то общепринятые обозначения. Продажу детской косметики запретили.

«В целом использование такой продукции может быть сопряжено с опасностями. использование. Детская кожа намного нежнее, чем кожа взрослых, и некоторые ингредиенты косметики могут вызвать раздражение или даже аллергическую реакцию, а порой стать причиной и кожных инфекций», — рассказали в областной инспекции Госстандарта.

Там напомнили, что косметика для детей должна быть безопасной. Важно, чтобы на упаковке была вся необходимая информация в понятном и читаемом виде о названии, производители, составе, сроке годности, правилах использования и многом другом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев
Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников