В Беларуси изменили порядок предоставления данных о пациентах

В Беларуси изменили порядок предоставления данных о пациентах1
- 13.11.2024, 18:21
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Документ уже вступил в силу.
В Беларуси утвердили новую редакцию положения о порядке представления милиции данных, составляющей врачебную тайну.
Документ утвердили постановлением от 12 ноября №831. Он опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
Возможность предоставления этих данных есть, если имеются основания полагать, что вред здоровью пациента причинили в результате противоправных действий. В том числе ДТП.
Также предусмотрены такие случаи:
• обращение за медицинской помощью пациента, который в силу состояния здоровья или возраста не может сообщить о себе сведения;
• смерть пациента;
• обстоятельства, при которых состояние или заболевание пациента может угрожать жизни и (или) здоровью людей.
В положении указан перечень оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью пациента причинен в результате противоправных действий. Это может быть:
• сообщение пациента;
• сообщение его родственников либо сопровождающих лиц.
• характер травмы, ранения, увечья, состояния или заболевания пациента, в том числе изнасилование и иные действия сексуального характера;
• беременность не достигшей 16-летнего возраста;
• признаки аборта вне организации здравоохранения;
• психическое расстройство (заболевание) у несовершеннолетнего из-за алкоголя.
В документе есть алгоритмы действий как медработников, так и милиции.
Также в приложении уточнили случаи, при которых состояние или болезнь может угрожать жизни и здоровью людей. Вот эти состояния:
• заболевание или состояние, препятствующее управлению транспортом, самоходными машинами, установленное в результате медицинского переосвидетельствования;
• хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания.
Постановление вступило в силу.