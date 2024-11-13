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В Беларуси изменили порядок предоставления данных о пациентах

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  • 13.11.2024, 18:21
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В Беларуси изменили порядок предоставления данных о пациентах

Документ уже вступил в силу.

В Беларуси утвердили новую редакцию положения о порядке представления милиции данных, составляющей врачебную тайну.

Документ утвердили постановлением от 12 ноября №831. Он опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Возможность предоставления этих данных есть, если имеются основания полагать, что вред здоровью пациента причинили в результате противоправных действий. В том числе ДТП.

Также предусмотрены такие случаи:

• обращение за медицинской помощью пациента, который в силу состояния здоровья или возраста не может сообщить о себе сведения;

• смерть пациента;

• обстоятельства, при которых состояние или заболевание пациента может угрожать жизни и (или) здоровью людей.

В положении указан перечень оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью пациента причинен в результате противоправных действий. Это может быть:

• сообщение пациента;

• сообщение его родственников либо сопровождающих лиц.

• характер травмы, ранения, увечья, состояния или заболевания пациента, в том числе изнасилование и иные действия сексуального характера;

• беременность не достигшей 16-летнего возраста;

• признаки аборта вне организации здравоохранения;

• психическое расстройство (заболевание) у несовершеннолетнего из-за алкоголя.

В документе есть алгоритмы действий как медработников, так и милиции.

Также в приложении уточнили случаи, при которых состояние или болезнь может угрожать жизни и здоровью людей. Вот эти состояния:

• заболевание или состояние, препятствующее управлению транспортом, самоходными машинами, установленное в результате медицинского переосвидетельствования;

• хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания.

Постановление вступило в силу.

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