Бойцы ВСУ на Leopard 2 эпично разгромили колонну ВС РФ
- 13.11.2024, 18:27
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Часть российского десанта вынуждена была сбежать в лесополосу.
Немецкие «Леопарды» прекрасно показывают себя на поле боя в Украине. Воины 33-й бригады ВСУ на танке этой модели почти в одиночку разгромили большой штурм ВС РФ.
Видео операции 13 ноября было опубликовано на официальном канале 33-й ОМБр в Telegram.
Экипаж «Леопарда» встретил мощным огнем бронированную колонну ВС РФ. Громить российский штурм ему помогала украинская артиллерия.
«Десант (ВС РФ - ред.) в спешке выгрузился в лесополосу, не достигнув приоритетных целей», - отметили в 33-й бригаде. Остатки российской колонны и живой силы добивали уже FPV-дроны.