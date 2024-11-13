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Бойцы ВСУ на Leopard 2 эпично разгромили колонну ВС РФ

  • 13.11.2024, 18:27
  • 1,248
Бойцы ВСУ на Leopard 2 эпично разгромили колонну ВС РФ

Часть российского десанта вынуждена была сбежать в лесополосу.

Немецкие «Леопарды» прекрасно показывают себя на поле боя в Украине. Воины 33-й бригады ВСУ на танке этой модели почти в одиночку разгромили большой штурм ВС РФ.

Видео операции 13 ноября было опубликовано на официальном канале 33-й ОМБр в Telegram.

Экипаж «Леопарда» встретил мощным огнем бронированную колонну ВС РФ. Громить российский штурм ему помогала украинская артиллерия.

«Десант (ВС РФ - ред.) в спешке выгрузился в лесополосу, не достигнув приоритетных целей», - отметили в 33-й бригаде. Остатки российской колонны и живой силы добивали уже FPV-дроны.

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