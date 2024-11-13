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Стоимость Bitcoin превысила отметку в $91 тысячу

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  • 13.11.2024, 18:51
Стоимость Bitcoin превысила отметку в $91 тысячу

Обновлен исторический максимум.

Стоимость криптовалюты Bitcoin продолжает расти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Цена составляет уже более 91 тысячи долларов, сообщает Bloomberg.

Как обратило внимание издание, цена Bitcoin выросла более чем на 30% после победы Трампа на выборах 5 ноября, достигнув рекордной отметки в 91 085 долларов.

При этом за день стоимость криптовалюты увеличилась более чем на 3 %.

Bloomberg объяснило, что такой скачок связан с тем, что Трамп пообещал создать «дружественную» нормативную базу для криптовалют, создать стратегическое хранилище Bitcoin и сделать США глобальным центром индустрии.

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