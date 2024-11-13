Стоимость Bitcoin превысила отметку в $91 тысячу

Стоимость Bitcoin превысила отметку в $91 тысячу4
- 13.11.2024, 18:51
Обновлен исторический максимум.
Стоимость криптовалюты Bitcoin продолжает расти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Цена составляет уже более 91 тысячи долларов, сообщает Bloomberg.
Как обратило внимание издание, цена Bitcoin выросла более чем на 30% после победы Трампа на выборах 5 ноября, достигнув рекордной отметки в 91 085 долларов.
При этом за день стоимость криптовалюты увеличилась более чем на 3 %.
Bloomberg объяснило, что такой скачок связан с тем, что Трамп пообещал создать «дружественную» нормативную базу для криптовалют, создать стратегическое хранилище Bitcoin и сделать США глобальным центром индустрии.