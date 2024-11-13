Fox News: Трамп назначит спецпосланника для переговоров по Украине

Fox News: Трамп назначит спецпосланника для переговоров по Украине2
- 13.11.2024, 19:01
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Это будет высокопоставленный чиновник.
Избранный президент США Дональд Трамп вскоре назначит посланника, который возглавит переговоры о прекращении войны с Россией. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников.
«Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, прийти к мирному урегулированию», — сказал один из источников издания.
Ожидается, что эта работа не будет оплачиваемой. С 2017 по 2019 год американский дипломат Курт Волкер исполнял обязанности спецпредставителя на украинских переговорах.