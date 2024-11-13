Лукашенко стал младшим братом диктатора из Зимбабве 2 13.11.2024, 19:12

1,296

Узурпатора опустили до уровня африканского правителя.

Белорусский диктатор Лукашенко оказался изолирован на климатическом саммите ООН в азербайджанском Баку. Правителю пришлось довольствоваться встречами с такими же изгоями, как и он.

Диктатор Эммерсон Мнангагва, под руководством которого Зимбабве находится на грани голода, назвал Лукашенко «своим младшим братом».

Отметим, что демократические лидеры сторонились Лукашенко. Президент Польши Анджей Дуда отказался от общего снимка из-за того, что на нем мог быть белорусский диктатор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com