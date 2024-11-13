Лукашенко стал младшим братом диктатора из Зимбабве

Лукашенко стал младшим братом диктатора из Зимбабве2
- 13.11.2024, 19:12
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Узурпатора опустили до уровня африканского правителя.
Белорусский диктатор Лукашенко оказался изолирован на климатическом саммите ООН в азербайджанском Баку. Правителю пришлось довольствоваться встречами с такими же изгоями, как и он.
Диктатор Эммерсон Мнангагва, под руководством которого Зимбабве находится на грани голода, назвал Лукашенко «своим младшим братом».
Отметим, что демократические лидеры сторонились Лукашенко. Президент Польши Анджей Дуда отказался от общего снимка из-за того, что на нем мог быть белорусский диктатор.