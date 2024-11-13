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Еще одна страна стала выдавать паспорта иностранца белорусам

  • 13.11.2024, 19:23
Еще одна страна стала выдавать паспорта иностранца белорусам

Ранее такая практика в отношении граждан Беларуси не применялась.

Австрия стала выдавать белорусам паспорта иностранцев. О первых двух случаях выдачи нашим соотечественникам таких документов стало известно телеграм-каналу «Народных посольств Беларуси» 13 ноября.

Как сообщили в инициативе, ранее такая практика в отношении белорусов не применялась, так как была возможность обратиться в посольство нашей страны и обменять там старый паспорт на новый. После вступления в силу «консульского» указа Лукашенко это стало невозможным.

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