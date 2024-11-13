Еще одна страна стала выдавать паспорта иностранца белорусам
- 13.11.2024, 19:23
Ранее такая практика в отношении граждан Беларуси не применялась.
Австрия стала выдавать белорусам паспорта иностранцев. О первых двух случаях выдачи нашим соотечественникам таких документов стало известно телеграм-каналу «Народных посольств Беларуси» 13 ноября.
Как сообщили в инициативе, ранее такая практика в отношении белорусов не применялась, так как была возможность обратиться в посольство нашей страны и обменять там старый паспорт на новый. После вступления в силу «консульского» указа Лукашенко это стало невозможным.