Завтра в Беларуси пойдет снег
- 13.11.2024, 19:53
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Но мокрый.
В четверг, 14 ноября, в Беларуси будет преобладать облачная погода, сообщает Белгидромет. C северо-запада Европы к нам перемещается атмосферный фронт.
Ночью местами ожидаются небольшие осадки, днем во многих районах страны пройдут осадки — мокрый снег, дождь. Местами ожидаются слабые туман и гололед. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем — юго-западный умеренный.
Термометры ночью покажут от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем прогнозируется -1...+4.
В пятницу также на большей части территории страны ожидаются мокрый снег и дождь. Ветер будет западной четверти умеренный, местами — порывистый. Ночью прогнозируется -3...+3, днем термометры покажут от 0 до +7.