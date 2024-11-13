ВСУ разбили россиян, переодевшихся в украинскую военную форму 13.11.2024, 20:19

Уничтожена и техника, и живая сила.

Сегодня, 13 ноября, российские оккупанты предприняли попытку прорвать украинскую оборону на Купянском направлении, переодевшись в форму ВСУ, сообщил Генштаб ВСУ

«Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. В целом враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77», — сообщает Генштаб.

Часть российских солдат была переодета в форму образца ВСУ. Украинские бойцы остановили врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

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