ВСУ разбили россиян, переодевшихся в украинскую военную форму
- 13.11.2024, 20:19
Уничтожена и техника, и живая сила.
Сегодня, 13 ноября, российские оккупанты предприняли попытку прорвать украинскую оборону на Купянском направлении, переодевшись в форму ВСУ, сообщил Генштаб ВСУ
«Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. В целом враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77», — сообщает Генштаб.
Часть российских солдат была переодета в форму образца ВСУ. Украинские бойцы остановили врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.