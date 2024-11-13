СМИ: Спецпредставитель Трампа по Украине вряд ли понравится Путину

СМИ: Спецпредставитель Трампа по Украине вряд ли понравится Путину2
- 13.11.2024, 20:27
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Он настоящий «ястреб».
На должность своего спецпредставителя по вопросам переговоров для «завершения войны» в Украине Дональд Трамп может назначить кадрового дипломата Брайана Гука.
Об этом узнало издание ZN.UA из собственных источников.
56-летний Брайан Гук – юрист по образованию, который работал в республиканских администрациях Джорджа Буша-младшего и Дональда Трампа в структуре Государственного департамента, а также был старшим советником кампании Митта Ромни по вопросам внешней политики.
В администрации Трампа Гук занимался политикой в отношении Ирана – сначала как руководитель межведомственной группы по координации санкций, затем – как спецпредставитель и старший советник госсекретаря Майка Помпео.
Гук поддерживал жесткую политику в отношении Ирана – в частности выход из иранской ядерной сделки и операцию по ликвидации высокопоставленного генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Публично не сообщалось об опыте этого американского дипломата в отношении Украины.