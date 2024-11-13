Такие теперь герои в России Денис Казанский

13.11.2024, 21:02

Этот генерал организовал настоящий концлагерь для своих же солдат.

Этот генерал прославился тем, что организовал настоящий концлагерь для своих же солдат

В Севастополе похоронили комбрига 5-й омсбр имени Захарченко, российского генерала Павла Клименко, которого ранее убило fpv-дроном.

Путин посмертно присвоил ему звание героя России.

Этот генерал прославился тем, что организовал настоящий концлагерь для своих же солдат на территории донецкой шахты «Петровская» Среди прочих, его люди замучили там до смерти известного американского добровольца «ДНР» Рассела Бентли (Техаса), который приехал воевать за русский мир в 2014 году Его приняли за американского шпиона и били током, пока он не умер.

В комментариях к посту о гибели генерала Клименко родственники российских военных писали ему только проклятия и радовались его смерти, из-за чего некролог даже пришлось удалить.

Кстати, ходят слухи, что генерала убил вовсе не украинский fpv-дрон, а свой, поскольку произошло это в тылу, в Красногоровке, которую россияне уже давно захватили. Таким образом ему якобы отомстили за пытки и мясные штурмы собственные же подчиненные.

Такие теперь герои в России.

Денис Казанский, «Фейсбук»

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