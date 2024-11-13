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«А потом удивляются, почему некому лечить»

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  • 13.11.2024, 21:11
  • 2,800
«А потом удивляются, почему некому лечить»

В Гродно десятки людей стоят в очереди в детскую стоматологию.

Ролик с людьми, стоящими в 7 утра в очереди, завирусился в Сети.

«На третий город Беларуси только два ортодонта. В маленьких городах все хуже.

Недальновидность лукашистов поражает. Они увольняют и репрессируют медиков за лайк в соцсетях. Платят маленькие зарплаты, вынуждают работать на несколько ставок. А потом удивляются, почему некому лечить. Хотят чуть ли не закрепостить медработников, но это, понятно, не помогает.

Агрохунта развалила медицину в стране, как и все остальное», — комментирует видео читатель сайта Charter97.org.

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