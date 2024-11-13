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Под Новосибирском российские военные устроили погром и массовое бегство из части

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  • 13.11.2024, 21:17
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Под Новосибирском российские военные устроили погром и массовое бегство из части

Cбежали 10 человек.

Российские военнослужащие устроили погром в воинской части в Новосибирской области РФ и скрылись. Об этом сообщает «Агентство. Новости» в среду, 13 ноября.

Отмечается, что сбежать могли от 10 до 15 военных страны-агрессора. По меньшей мере двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности.

Это бегство является одним из самых массированных с начала полномасштабной войны России против Украины.

По словам Евгения Антипова, главы поселка Коченево, где находится воинская часть, сбежали 10 военных. Ранее они уже покидали самовольно части. Антипов сообщил, что четырех беглецов задержали за пределами Коченевского района.

По данным российского Telegram-канала Baza, всего сбежали 12 военных.

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