В Польше задержали белоруса, который мог работать на российские спецслужбы 2 13.11.2024, 21:31

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Ему грозит пожизненное заключение.

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало белоруса по подозрению в попытке поджога в Гданьске. Как установило следствие, преступная группа, в которую он входил, действовала по заказу иностранной разведки. По этому делу проходят и другие граждане Беларуси.

Как сообщило ABW, подозреваемого задержали 6 ноября в Варшаве. Во время следственных действий у него нашли и изъяли предметы, которые могли быть использованы в подобных диверсиях. Мужчину заключили под стражу.

Задержание белоруса является частью дела о поджогах, которые, как предполагается, российские спецслужбы организовали в Гданьске, Гдыне и в Марках под Варшавой, а также пытались организовать во Вроцлаве.

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