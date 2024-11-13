Белорусы будут продавать свою долю в квартирах по-новому 13.11.2024, 21:44

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Уже с 19 ноября.

О новых правилах продажи доли в квартире или доме с 19 ноября в Беларуси, когда в силу вступают новые нормы Гражданского кодекса Беларуси, касающиеся продажи доли жилого помещения, в комментариях газете «Вiцбiчы» рассказала нотариус Светлана Напсикова.

По словам специалиста, немало людей владеют не целыми квартирами или домами, а имеют в них свои доли, чаще всего вместе с другими родственниками. Новшества помогут таким людям быстрее распорядится своей долей и чаще всего через ее продажу. При такой продаже первенство покупки у владельцев остальных долей в этой квартире или доме. Нередки случаи, когда один хочет продать свою долю, о остальные купить ее не могут и другого «соседа» не хотят.

Новшество состоит в том, что нотариус передает заявление гражданина лично адресатам под подпись или направляет заявление по почте с обратным уведомлением. При этом отказ участника или участников долевой собственности от получения такого письменного извещения продавца о намерении продать свою долю с 19 ноября 2024 года равен неявке его или их за получением такого извещения. В этом случае будет считаться, что продавец уведомил других надлежащим образом и может дальше действовать в рамках закона. А именно если в течение месяца с момента извещения участник или участники долевой собственности не выразят свое желание приобрести на указанных продавцом условиях долю, то продавец может ее продать любому другому человеку.

Светлана Напсикова напомнила, что извещение участников долевой собственности о намерении продать свою долю составляется продавцом в письменном виде с указанием цены и других условий, на которых он ее продает. Отказ других собственников от покупки оформляется нотариально.

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