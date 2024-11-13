The Times: Украина может создать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев 1 13.11.2024, 21:53

Если Трамп прекратит помощь.

Украина может создать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп откажется от военной помощи США. Об этом сообщает The Times со ссылкой на документ, подготовленный для Минобороны Украины.

Отмечается, что страна сможет быстро создать базовое устройство из плутония по технологии, аналогичной бомбе «Толстяк», сброшенной на Нагасаки в 1945 году, говорится в докладе.

«Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединенные Штаты в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей 80 лет спустя», - говорится в документе.

Там сказано, что не имея времени на строительство и эксплуатацию крупных предприятий, необходимых для обогащения урана, в военное время Украине пришлось бы полагаться на использование плутония, извлеченного из отработанных топливных стержней, вывезенных из украинских ядерных реакторов.

Украина по-прежнему контролирует девять действующих реакторов и обладает значительным ядерным опытом, несмотря на то, что в 1996 году отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире. В докладе говорится:

«Вес реакторного плутония, имеющегося в распоряжении Украины, можно оценить в семь тонн... Для создания значительного арсенала ядерного оружия потребуется гораздо меньше материала... Количество материала достаточно для сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн».

Такая бомба будет иметь мощность примерно в одну десятую от мощности «Толстяка», заключают авторы документа.

«Этого было бы достаточно, чтобы уничтожить целую российскую авиабазу или сосредоточенные военные, промышленные или логистические объекты. Точная мощность ядерного заряда будет непредсказуемой, поскольку в нем будут использованы различные изотопы плутония», - рассказал автор доклада Алексей Ижак. Он является заведующии отделом Национального института стратегических исследований Украины, государственного исследовательского центра, который выступает консультативным органом при администрации президента и Совете национальной безопасности и обороны Украины.

«Плутоний необходимо будет взорвать с помощью сложной традиционной взрывной конструкции, которая должна происходить с высокой скоростью детонационной волны одновременно по всей поверхности плутониевой сферы», - говорится в докладе.

Технология сложная, но в пределах компетенции Украины, сказано в брифинге.

Западные эксперты полагают, что Украине потребуется не менее пяти лет, чтобы разработать ядерное оружие и подходящий носитель, но Валентин Бадрак, директор Центра армии, настаивает, что Украина менее чем через год создаст собственные баллистические ракеты.

«Через шесть месяцев Украина сможет показать, что у нее есть возможность создания баллистических ракет большой дальности: у нас будут ракеты с дальностью полета 1000 км», - сказал эксперт.

Аналитики утверждают, что если США откажутся от Украины, Великобритания могла бы выполнить свои обязательства по безопасности в соответствии с Будапештским меморандумом, помогая Украине разрабатывать ядерное сдерживание, учитывая, что у нее нет обычных средств, чтобы помешать России захватить Украину.

Ижак считает, что порогом для разработки программы ядерного перевооружения станет достижение войсками Путина города Павлограда. По его мнению, еще немного, и возникнет риск того, что некоторые из крупнейших городов Украины, такие как Днепр и Харьков, могут пасть до того, как будет разработано оружие. Ижак добавил:

«Я был удивлен почтением, которое Соединенные Штаты испытывают к ядерной угрозе России. Возможно, это стоило нам войны. Они относятся к ядерному оружию как к некоему Богу. Так что, возможно, нам тоже пора помолиться этому Богу».

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