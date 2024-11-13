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Opel в Беларуси — всё

  • 13.11.2024, 22:01
Opel в Беларуси — всё

Официальный дилер ликвидирует юрлицо.

Официальный дилер Opel в Беларуси компания «Автоцентр РМ Маркет» находится в процессе ликвидации. Информация об этом появилась на сайте журнала «Юстиция Беларуси» и в Едином госрегистре юрлиц, заметило «Зеркало».

Решение о ликвидации собственник фирмы принял 6 ноября. Компания работала на белорусском рынке с 1994 года. Основными направлениями ее деятельности была продажа новых и подержанных автомобилей Opel, а также реализация оригинальных запчастей и оказание качественных сервисных услуг.

В сервис-центре компании работало три поста диагностики и ремонта электрооборудования легковых авто, а также семь постов ремонта и технического обслуживания, посты регулировки развал-схождения колес, шиномонтажа и балансировки колес.

По данным из ЕГР, собственник пытался ликвидировать компанию также в мае 2024-го. Однако в середине июля юрлицо вышло из ликвидации.

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