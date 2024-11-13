закрыть
13 ноября 2024, среда, 22:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Z-пропагандист пророчит бунты в российской армии

2
  • 13.11.2024, 22:05
  • 1,690
Z-пропагандист пророчит бунты в российской армии

Из-за «мясных» штурмов.

Командиры ВС РФ массово посылают оккупантов в «мясные штурмы», из-за чего армия несет колоссальные потери. В рядах военных нарастает напряжение.

Об этом откровенно рассказал российский Z-военкор Максим Калашников

Он прогнозирует бунты в оккупационной армии РФ.

«Людей бросают на смерть… Смотрят на них как на расходный материал, как на сырье. Если эти процессы не остановить в армии, самосуды начнутся. Люди не могут терпеть такое отношение к себе, особенно во время войны», — заявил Z-пропагандист

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев
Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников