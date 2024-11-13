Z-пропагандист пророчит бунты в российской армии

Z-пропагандист пророчит бунты в российской армии2
- 13.11.2024, 22:05
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Из-за «мясных» штурмов.
Командиры ВС РФ массово посылают оккупантов в «мясные штурмы», из-за чего армия несет колоссальные потери. В рядах военных нарастает напряжение.
Об этом откровенно рассказал российский Z-военкор Максим Калашников
Он прогнозирует бунты в оккупационной армии РФ.
«Людей бросают на смерть… Смотрят на них как на расходный материал, как на сырье. Если эти процессы не остановить в армии, самосуды начнутся. Люди не могут терпеть такое отношение к себе, особенно во время войны», — заявил Z-пропагандист