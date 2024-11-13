Ученые назвали наиболее смышленые породы собак 13.11.2024, 22:13

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И дело вовсе не в размере мозга.

Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок и за это время животные заработали репутацию лучших друзей человека. Однако, как бы нам не казалось, исследования показывают, что нам все еще многое не известно о наших питомцах, пишет «Фокус».

В животном мире наличие большого мозга, как правило, связано с более высоким интеллектом. Однако новое исследование французских ученых предполагает, что это утверждение не всегда верно, по крайней мере, когда речь идет о домашних собаках.

В новой работе команда из Университета Монпелье проанализировала мозг более 170 пород собак. Ученые обнаружили, что породы с меньшим мозгом на самом деле лучше всего поддаются дрессировке, а также имеют хорошую кратковременную память. К слову, эти две черты обычно считаются характеристиками «умных» собак.

В то же время породы собак с большим мозгом набрали больше баллов за страх, агрессию, поведение, требующее внимания, а также тревогу разлуки. Эти черты, как правило, ассоциируются с меньшим интеллектом.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что более крупные породы собак, такие как ретриверы, ротвейлеры и сибирские хаски, вероятнее всего будут иметь меньший мозг, однако более высокую интеллектуальную силу. В то же время «модные» миниатюрные породы собак удут иметь больший мозг, но едва ли будут умнее.

Результаты нового исследования, на первый взгляд, могут показаться нелогичными, но ученые объясняют, что чрезмерное разведение людьми попросту исказило естественное расположение собачьего мозга. По словам ведущего автора исследования, биолога и палеонтолога из Университета Монпелье Аны Балкарсель, собаки демонстрируют множественные личности, функции и когнитивные способности, которые могут превосходить таковые у нечеловекообразных приматов.

Часто, когда специалисты по собакам говорят о «больших» и «маленьких» размерах мозга у собак, они имеют в виду размер мозга по отношению к общему размеру тела. В результате у такой маленькой породы, как чихуахуа, часто будет «большой» мозг, потому что его мозг составляет большую долю от общего размера тела. В то же время у крупных пород мозг зачастую будет считаться «маленьким».

В новой работе ученые использовали это правило и измерили черепные коробки 1682 взрослых собак 172 пород. Они собрали данные для «относительного эндокраниального объема» (REV), который представляет собой просто размер мозга по отношению к общему размеру тела. Результаты оказались весьма любопытными.

Исследователи не уверены, но считают, что мозг более крупных пород собак мог быть реорганизован в более компактное пространство, что привело их к улучшенному познанию. Обычно в животном мире большой мозг рассматривается как признак более развитых когнитивных способностей. Однако результаты показывают, что собаки, похоже, нарушают это правило.

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