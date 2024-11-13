Россияне выгребли танки и БМП со складов «Мосфильма»2
- 13.11.2024, 22:17
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Об этом Путину рассказал Шахназаров.
Глава «Мосфильма» Карен Шахназаров сообщил Путину, что киностудия передала российской армии танки и БМП, которые хранились на складе.
Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал Владимиру Путину, что киностудия еще в прошлом году передала Вооруженным силам РФ танки и другую военную технику. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Я узнал, что есть потребность, связался с Министерством обороны — они забрали эти машины», — сказал режиссер.
«Гордимся «Мосфильмом»», — ответил Путин, выслушав это.