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Диктаторы кривятся и прищуривают глаза

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 13.11.2024, 22:40
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Диктаторы кривятся и прищуривают глаза

Факел американской свободы по-прежнему светит народам мира.

Действующий президент Байден и избранный президент Трамп встретились в Белом доме.

Несмотря на жесткую полемику, яростное противостояние, бывшие соперники пожали друг другу руки. Старина Джо сказал Трампу: «Ну, господин избранный президент, бывший президент Дональд. Добро пожаловать обратно».

Трамп ответил: «Политика - это жестко, и во многих случаях это не очень хороший мир, но сегодня это хороший мир, и я очень это ценю».

Как ни относись к Трампу и Байдену, случившееся – хороший пример политической культуры. В особенности для нашей страны, где у власти шпана, а обслуга из пропагандистов напоминает спущенных с цепи волкодавов с налитыми кровью глазами (вспомните истерики Соловьева).

Смотрите, россияне, что такое политика в демократической стране. Как нужно с достоинством переносить поражения, не ставить свое «я» выше интересов демократических институтов..

Факел американской свободы по-прежнему светит народам мира. Диктаторы кривятся и прищуривают глаза от яркого света, с подозрением смотрят на народы, попавшие под их пяту.

Telegram-канал «СерпомПо»

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