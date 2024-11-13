СК рассказал об атаке дронов на базу ОМОНа

СК рассказал об атаке дронов на базу ОМОНа5
- 13.11.2024, 22:55
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БПЛА якобы сбросили взрывчатку.
Как сообщает СК, следствие установило исполнителя и заказчика атаки дронов на базу ОМОНа, организованной 25 сентября 2021 года. Они оба находятся за границей.
По материалам дела, исполнитель «при содействии неосведомленных контрабандистов» переместили из Украины дрон с большой грузоподъемностью и в течение нескольких месяцев учились им управлять.
К выполнению плана, по информации СК, исполнитель приступил в ночь с 24 на 25 сентября.
С помощью беспилотника, по данным следствия, сбросили две пятилитровые бутылки с зажигательной смесью на базу ОМОНа.