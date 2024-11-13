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Шольц пообещал Зеленскому поставку еще одной системы IRIS-T

  • 13.11.2024, 23:02
Шольц пообещал Зеленскому поставку еще одной системы IRIS-T
Иллюстративное фото

До конца года.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, во время которого, в частности, речь шла о немецкой помощи в средствах противовоздушной обороны.

Об этом Зеленский написал в X (Twitter).

По его словам, Шольц во время разговора подтвердил, что шестая запланированная система противовоздушной обороны IRIS-T будет доставлена в Украину до конца этого года.

«Мы также обсудили поставки средств противовоздушной обороны в следующем году и потенциал для дополнительной помощи со стороны Германии в сфере ПВО», – отметил украинский президент.

Он рассказал, что во время разговора с Шольцом скоординировал шаги для обеспечения наилучшей возможной оборонной и политической поддержки Украины.

«Мы согласились с важностью сохранения формата «Рамштайн» и проведения следующей встречи координационной группы», – добавил Зеленский.

Он также поблагодарил Шольца «за значительную двустороннюю оборонную помощь Германии и ее лидерство в объединении партнеров для поддержки Украины».

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