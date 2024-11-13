Шольц пообещал Зеленскому поставку еще одной системы IRIS-T
- 13.11.2024, 23:02
До конца года.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, во время которого, в частности, речь шла о немецкой помощи в средствах противовоздушной обороны.
Об этом Зеленский написал в X (Twitter).
По его словам, Шольц во время разговора подтвердил, что шестая запланированная система противовоздушной обороны IRIS-T будет доставлена в Украину до конца этого года.
«Мы также обсудили поставки средств противовоздушной обороны в следующем году и потенциал для дополнительной помощи со стороны Германии в сфере ПВО», – отметил украинский президент.
Он рассказал, что во время разговора с Шольцом скоординировал шаги для обеспечения наилучшей возможной оборонной и политической поддержки Украины.
«Мы согласились с важностью сохранения формата «Рамштайн» и проведения следующей встречи координационной группы», – добавил Зеленский.
Он также поблагодарил Шольца «за значительную двустороннюю оборонную помощь Германии и ее лидерство в объединении партнеров для поддержки Украины».
I spoke with @Bundeskanzler Olaf Scholz and thanked him for Germany’s significant bilateral defense assistance and its leadership in uniting partners to support Ukraine.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 13, 2024
Chancellor Scholz confirmed that the sixth planned IRIS-T air defense system will be delivered to Ukraine by… pic.twitter.com/2oLWObdHzT