Шольц пообещал Зеленскому поставку еще одной системы IRIS-T 13.11.2024, 23:02

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До конца года.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, во время которого, в частности, речь шла о немецкой помощи в средствах противовоздушной обороны.

Об этом Зеленский написал в X (Twitter).

По его словам, Шольц во время разговора подтвердил, что шестая запланированная система противовоздушной обороны IRIS-T будет доставлена в Украину до конца этого года.

«Мы также обсудили поставки средств противовоздушной обороны в следующем году и потенциал для дополнительной помощи со стороны Германии в сфере ПВО», – отметил украинский президент.

Он рассказал, что во время разговора с Шольцом скоординировал шаги для обеспечения наилучшей возможной оборонной и политической поддержки Украины.

«Мы согласились с важностью сохранения формата «Рамштайн» и проведения следующей встречи координационной группы», – добавил Зеленский.

Он также поблагодарил Шольца «за значительную двустороннюю оборонную помощь Германии и ее лидерство в объединении партнеров для поддержки Украины».

I spoke with @Bundeskanzler Olaf Scholz and thanked him for Germany’s significant bilateral defense assistance and its leadership in uniting partners to support Ukraine.



Chancellor Scholz confirmed that the sixth planned IRIS-T air defense system will be delivered to Ukraine by… pic.twitter.com/2oLWObdHzT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 13, 2024

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