Что известно о будущем госсекретаре США Марке Рубио 13.11.2024, 23:55

Этого республиканца называют «ястребом» и врагом диктатур.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен номинировать сенатора от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря.

Будущий госсекретарь в следующем году должен быть утвержден Конгрессом, но учитывая то, что республиканцы имеют большинство в Сенате США, это кадровое решение не встретит проблем.

Что известно о будущем госсекретаре США?

Марк Рубио родился в Майами 28 мая 1971 года. Его родители — кубинские эмигранты. В 93-м будущий сенатор получил степень бакалавра политологии в Университете Флориды, а через три года выпустился из Университета Майами доктором юридических наук.

Политическая карьера Рубио началась в том же году — он возглавил предвыборный штаб в двух округах кандидата в президенты Боба Доула (Республиканская партия).

В дальнейшем Марко стал членом городского правления Западного Майами. В период с 2000 по 2008 год входил в палату представителей Флориды, где с 2002-го по 2006-й были лидером большинства, а с 2006 года занимал пост спикера.

Уйдя из палаты, Рубио основал собственную юридическую фирму, а также пробовал себя на поприще преподавателя в Университете Флориды.

В 2010-м он стал сенатором от Флориды — политика избрали по спискам от Республиканской партии. Спустя пять лет он заявил о своих амбициозных планах стать участником президентских выборов в США, но в 2016 году проиграл праймериз и был вынужден снять свою кандидатуру.

У политика есть жена и четверо детей.

«Госсекретарь Латинской Америки»

С 2019 года Рубио занимает пост председателя комитета сената по малому бизнесу. Известен своей жесткой позицией по отношению к Китаю, России, Ирану и Северной Корее.

По-ястребиному политик всегда вел себя и на латиноамеринском направлении. В частности, допускал резкие высказывания против властей Венесуэлы и Кубы, за что The New York Times окрестила его «фактическим госсекретарем по делам Латинской Америки».

Протесты на Кубе несколько лет назад Рубио оценивал исключительно положительно. Кроме того, политик выступал за свержение диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.

Жесткий критик Путина

53-летний Рубио, который является членом Сената с 2011 года, был автором многочисленных санкционных инициатив в отношении России. Еще в 2014 году, после аннексии Крыма, он требовал отключения российских банков от SWIFT, а затем выдвигал аналогичные идеи в январе 2022 года, накануне вторжения в Украину. Рубио также был инициатором персональных санкций против Путина и других высокопоставленных российских чиновников. В 2015 году он называл Путина «бандитом» и «головорезом» и настаивал на дипломатической изоляции России.

У Лукашенко будут проблемы

Рубио делал ряд заметных для СМИ шагов по белорусскому направлению.

В 2017 году он критиковал белорусские власти за введение «налога на тунеядство» и подавление митингов недовольных.

С августа 2020 года политик регулярно выступает за санкционное давление и непризнание США режима Лукашенко, являясь соавтором нескольких соответствующих резолюций в Конгрессе США. В марте 2022 года сенатор заявил, что «Беларусь — не Россия» и что ее возможное участие в войне в Украине станет «ужасной ошибкой».

В четвертую годовщину фальсифицированных президентских выборов Марко Рубио написал в твиттере, что США помнят мирные протесты в Беларуси и поддерживают белорусов, которые продолжают противостоять режиму Лукашенко, который сфальсифицировал выборы.

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