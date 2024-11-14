В Грузии депутаты двух оппозиционных партий отказались от своих мандатов 14.11.2024, 1:33

Оппозиция считает, что выборы «украл» пророссийский олигарх.

Депутаты грузинской оппозиционной коалиции «Единство — Национальное движение» отказались от мандатов, из-за непризнания легитимности парламента. Об этом заявила лидер партии «Национальное движение» Тина Бокучава, сообщило грузинское издание SOVA во вторник, 13 ноября.

Отмечается, что от своих парламентских мандатов также отказалась коалиция За изменения.

Оппозиция считает, что выборы «украл» пророссийский олигарх Бидзина Иванишвили, а результаты голосования были сфальсифицированы, сказано в материале.

Оппозиционные политики требуют, чтобы ни одному человеку, который есть в парламентском избирательном списке «Единства-Национального движения», не предоставили временный мандат.

«Мы отказываемся получать мандаты по итогам парламентских выборов, где имели место тотальные фальсификации, где был нарушен важнейший принцип Конституции в виде сохранения тайны голосования и, следовательно, не было выражено свободной воли грузинского народа», — отметила Бокучава.

Она также отметила, что представители парламентов восьми стран ЕС не признают легитимность выборов и заявляют о необходимости расследования фактов фальсификаций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com