ФБР в Камбодже арестовало сотрудника ЦРУ
- 14.11.2024, 5:00
По подозрению в утечке данных Израиля.
ФБР арестовало сотрудника Центрального разведывательного управления Асифа Рахмана по подозрению в утечке секретных документов о готовящемся авиаударе Израиля по Ирану, сообщает «Радио Свобода».
Документ с грифом «совершенно секретно» был опубликован в телеграм-канале, посвящённом Ближнему востоку. Из-за утечки Израилю пришлось отложить удар. Он был нанесён в конце октября.
На прошлой неделе федеральный суд в штате Вирджиния предъявил Рахману обвинение по двум пунктам — в умышленном удержании и передаче информации о национальной обороне.
Рахмана арестовали 12 ноября в Камбодже и доставили в федеральный суд на острове Гуам для предъявления обвинений.