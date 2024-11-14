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ФБР в Камбодже арестовало сотрудника ЦРУ

  • 14.11.2024, 5:00
ФБР в Камбодже арестовало сотрудника ЦРУ

По подозрению в утечке данных Израиля.

ФБР арестовало сотрудника Центрального разведывательного управления Асифа Рахмана по подозрению в утечке секретных документов о готовящемся авиаударе Израиля по Ирану, сообщает «Радио Свобода».

Документ с грифом «совершенно секретно» был опубликован в телеграм-канале, посвящённом Ближнему востоку. Из-за утечки Израилю пришлось отложить удар. Он был нанесён в конце октября.

На прошлой неделе федеральный суд в штате Вирджиния предъявил Рахману обвинение по двум пунктам — в умышленном удержании и передаче информации о национальной обороне.

Рахмана арестовали 12 ноября в Камбодже и доставили в федеральный суд на острове Гуам для предъявления обвинений.

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