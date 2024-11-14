В Амстердаме снова вспыхнули антиизраильские демонстрации
- 14.11.2024, 8:14
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Задержаны десятки людей.
В среду, 13 ноября, полиция Нидерландов задержала в Амстердаме десятки пропалестинских митингующих. Они нарушили запрет на проведение демонстраций, который ввели из-за насилия против израильских футбольных фанатов на прошлой неделе.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Пропалестинские митингующие снова вышли на улицы города и скандировали антиизраильские лозунги, в частности «Амстердам говорит «нет» геноциду».
Они отказались расходиться по требованию, и правоохранители задержали их. Подавляющее большинство мирно поместили в автобусы и вывезли с площади.
Последние похоже демонстрации прошли в Амстердаме в воскресенье, 10 ноября.