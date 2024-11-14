Forbes: Россияне массово попадают в тактические ловушки под Курском 14.11.2024, 8:19

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Командиры РФ дают солдатам неверные разведданные.

Российские войска идут в «слепые» штурмы по одним и тем же самым дорогам в Курской области, что приводит к огромным потерям среди личного состава ВС РФ. Об этом пишет Forbes.

Журналисты отметили, что за неделю контрнаступления, россияне отбили село Погребки, но это мало их утешает, ведь сотни из них погибли во время неудачных штурмов.

Авторы материала видят две основные проблемы, которые не могут решить ВС РФ:

первая — это то, что есть всего несколько дорог, ведущих к позициям ВСУ с севера и запада — и россияне продолжают наступать вдоль них, день за днем, несмотря на предыдущие поражения;

вторая — не понятно, предоставляют ли российские командиры своим войскам точные разведывательные данные о дислокации украинских сил на этом участке фронта в Курской области.

«Все это означает, что российские атаки являются предсказуемыми и слепыми. Это рецепт массовых потерь», — говорится в материале.

То, что российские экипажи действовали на основании плохих разведывательных данных может подтверждать атака российской 810-й морской пехотной бригады в районе Погребков, которая состоялась 7 ноября.

По утверждению экспертов, на графических кадрах с беспилотника видно, как несколько БТР были взорваны с близкого расстояния украинскими войсками, закрепившимися в окопах.

«То, что вы видите на кадрах, — результат очередной лжи местного командования генеральному штабу», — пояснил российский блогер Романов.

По его словам командиры морской пехоты уверяли свое начальство, что российские войска полностью контролируют дорогу через Погребки. Однако на самом деле россияне не контролировали эту дорогу. Кроме того, никто не позаботился о том, чтобы разминировать дорогу до того, как туда въехали БТРы.

«Вообще, намеренная дезинформация Генерального штаба командованием 810-й бригады стала рутинной практикой», — подчеркнул Романов.

Передавая ложную информацию вверх по командной вертикали, а затем передавая ложные приказы вниз, российские командиры обрекают свои войска на кровавые тактические неудачи в Курской области.

«Это не означает, что русские проигрывают в Курской области. Это означает, что они, вероятно, понесут катастрофические потери, независимо от конечного результата битвы», — говорится в материале.

Журналисты признали, что численное преимущество россиян — это их главное преимущество.

«Украинцы в Курской области знают, что русские придут. И они знают, как, куда и, как правило, когда россияне придут. Все, что нужно сделать украинцам — это заложить свои мины, подключить свою артиллерию, запустить свои дроны, расположить свои ракетные установки... и ждать неизбежных атак», — подытожили авторы статьи.

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