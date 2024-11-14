The Times: Украина близка к созданию баллистики дальностью в 1000 км 14.11.2024, 8:26

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Она может достигнуть Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов РФ.

По оценкам украинских экспертов, уже в будущем 2025 году Украина может получить на вооружение баллистическую ракету с дальностью в 1 000 км.

Она потенциально может достигнуть Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Астрахани и других крупных городов РФ.

Об этом говорится в статье The Times.

Журналисты ссылаются на доклад, который был предоставлен Министерству обороны Украины.

В этом документе от имени директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака говорится о способности страны в течение пары месяцев восстановить свой ядерный потенциал.

Однако в статье есть еще один интересный момент - упоминание о разработке украинской баллистики.

Бадрак анонсирует уже в течение ближайшего полугода демонстрацию ракет украинского производства с дальностью в 1 000 км.

Появление на вооружении ВСУ собственной баллистики могло бы стать критическим фактором войны.

Украина с их помощью получит возможность наносить удары по тыловым военным объектам России, не выпрашивая согласия на такие атаки у западных союзников.

Израильский военный обозреватель Игаль Левин считает этот момент в статье более важным, чем ядерное оружие.

«Вот что интересно в той статье от The Times - это заявление Валентина Бадрака, (...), что в течение полугода Украина продемонстрирует свои баллистические ракеты дальностью в 1000 км. Вот это уже намного более интересно. Я даже не удивлюсь, что Киев через The Times именно с этой целью и передал эти многобукав - буквально ради этой строчки», - написал военный.

Отметим, что слухи о скором появлении у Украины собственной баллистики начали активно ходить осенью 2024 года.

Глава «Спецтехноэкспорта» Алексей Петров спрогнозировал их производство к середине 2025-го. Интересные анонсы по этому поводу звучали и в Верховной Раде. Детали пока держатся в секрете.

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