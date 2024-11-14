Солдаты РФ разгромили воинскую часть и устроили массовый побег из нее 14.11.2024, 8:29

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Бунт показали на видео.

Военные ВС РФ устроили массовый побег с погромом из воинской части под Новосибирском. Нескольких из них планировали отправить воевать на территорию Украины. Об этом пишет российское издание «Агентство. Новости».

«От 10 до 15 военных могли сбежать из воинской части в Новосибирской области, устроив перед этим погром... Это один из самых массовых побегов военных из воинской части с начала войны», — говорится в материале.

Первым о побеге военных сообщил глава поселка Коченево Евгений Антипов, где располагается эта воинская часть.

«С территории части, расположенной в Коченево, самовольно покинули расположение части 10 человек из категории тех, кто ранее самовольно оставил часть. В течение 30 минут на такси выехали с территории Коченево», — написал Антипов.

По его словам, позже четырех беглецов задержали за пределами Коченевского района.

В то же время сестра одного из названных в СМИ участников побега сообщила «Агентству», что сбежали 15 человек. Об этом ей сообщил брат, которого, вероятно, ошибочно причислили к участникам побега.

Один из беглецов 24-летний Александр Богачев снял видео, на котором видно, как военные бьют стекла и доски почета в одном из зданий на территории части перед побегом. Происходящее Богачев назвал «бунтом».

Мать Богачева рассказала, что ее сын получил ранение на войне в Украине и рассчитывал на получение категории годности «Д», которая освобождает от дальнейшей службы в войсках. Однако его и других военных решили отправить обратно в Украину.

Еще один беглец 35-летний Виктор Сергеев сообщил изданию ASTRA, что командование части плохо к ним относилось.

«Все документы соответствующие, видео и голосовые сообщения направлены в определенные структуры. Уже все, идет рассмотрение», — отметил Сергеев.

Как отмечают журналисты, это один из крупнейших побегов солдат из воинских частей, о котором стало известно публично.

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