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В Беларуси подскочили цены на продукты

  • 14.11.2024, 8:49
В Беларуси подскочили цены на продукты

Лидер по подорожанию вызывает удивление.

Продукты продолжают лидировать по росту цен. За последний год — в октябре по сравнению с аналогичным месяцем 2023-го — в среднем они подорожали на 7,2%, но в некоторых случаях — более заметно, пишет «Зеркало».

В то время как годовая инфляция в октябре составила 5,9%, продукты питания стали дороже в среднем на 7,2%.

Госрегулирование, вероятно, не помогает удержать цены на некоторые продукты — в итоге их стоимость за год выросла на десятки процентов.

Сравнение цен по Белстату в октябре этого года с тем же месяцем прошлого показывает, что за это время больше всего подорожало оливковое масло — на 63,5%. Следом за ним идет картофель, который в октябре стоил на 62% больше, чем годом ранее. Напомним, ранее власти ввели на этот товар «потолок» по розничным ценам.

Из овощей и фруктов выделяется также перец, который вырос в цене на 31%. Более чем на четверть подорожала белокочанная капуста, почти на столько же — свекла. Огурцы и помидоры за год стали дороже на 13,6% и 7,4% соответственно.

К примеру, молоко за последний год в среднем подорожало на 7,1%, а кефир — на 3,2%. Что касается мяса, то свинина (кроме бескостной) за этот период прибавила в цене на 43,6%, курица — на 4,3%. Хлеб за год подорожал на 9,6%, а куриные яйца — на 8,9%.

В некоторых случаях продукты подешевели. Это гречка (на 16%), рыбные консервы, которые в зависимости от вида стали на 9 и на 12% доступнее. Подешевели также консервы для детского питания: мясные — на 1,1%, а овощные и фруктовые — на 3,2%.

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