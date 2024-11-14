«Уже не могут терпеть»: Z-военкор спрогнозировал «взрыв» в армии РФ 1 14.11.2024, 8:54

3,334

В рядах военных нарастает напряжение.

Бесчеловечное отношение командиров в армии России к собственным солдатам может привести к бунтам, утверждает Z-военкор Максим Калашников.

Командиры ВС РФ, которые и ранее не отличались бережным отношением к жизни своих солдат, сегодня полностью утратили границы.

Военных РФ посылают массово в «мясные штурмы», из-за чего армия несет колоссальные потери. В рядах военных нарастает напряжение.

Об этом откровенно рассказал российский Z-военкор Максим Калашников, передает «Диалог.UA».

Он прогнозирует бунты в оккупационной армии РФ.

«Людей бросают на смерть… Смотрят на них как на расходный материал, как на сырье. Если эти процессы не остановить в армии, самосуды начнутся. Люди не могут терпеть такое отношение к себе, особенно во время войны», - заявил Z-патриот.

Блогер и военный обозреватель Майкл Наки заподозрил, что такие огромные потери ВС РФ в войне против Украины - это намеренная политика Кремля.

«Судя по тому, что я вижу на фронте, Путин поставил себе цель убить буквально всех российских военных об ВСУ до возможной заморозки (войны - ред.). Видимо, не хочет, чтобы сотни тысяч озверевших солдат возвращались на гражданку к тем, кто «их не посылал». План, в целом, понятный. Вы просто привыкли на стрелочки на карте смотреть, а я, увы, уже каждый день смотрю на трупы. И там какой-то капец. Я такого количества «мясных» атак даже в Бахмуте у «Вагнера» не помню», - написал он в своем Х-аккаунте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com