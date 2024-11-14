Банки Казахстана резко ухудшили условия для российских компаний
- 14.11.2024, 8:55
Сроки проведения платежей значительно возросли.
Российские компании столкнулись с резким увеличением сроков проведения платежей в банках Казахстана: в ноябре денежные переводы шли в среднем на 24% дольше, чем в июле, а в некоторых случаях проводка денег занимала два месяца, рассказали РБК представители бизнеса.
«Чем сложнее и крупнее транзакция, тем дольше ее обработка», — говорит управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.
По словам финансового директора транспортной компании ПЭК Романа Ромашевского, казахстанские банки ужесточили комплаенс и запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений с данными о компаниях-отправителях, а также получателях денежных средств, характеристиках товара и подробностях сделки.
Ситуация с платежами в Казахстан ухудшилась примерно три недели назад, отмечает основатель Digital ВЭД Анна Фомичева. По ее словам, минимальный срок проведения расчетов составляет 7–10 дней, но больше половины расчетов проходит с задержкой в один месяц.
«При этом речь идет о прямых контрактах с растаможкой в Казахстане, не о транзите. Его стало невозможно проводить еще примерно год назад. Поэтому мы приняли решение не использовать казахстанские банки до стабилизации ситуации. Это стало долго и экономически невыгодно», — пояснила Фомичева.
Ужесточение комплаенса со стороны казахстанских банков связано с давлением международных санкций и усилением глобальных мер по борьбе с отмыванием денег, говорит Гусев. «Любое подозрение на участие в незаконных схемах грозит банкам серьезными репутационными потерями», — добавил он.