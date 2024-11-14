закрыть
14 ноября 2024, четверг, 9:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Банки Казахстана резко ухудшили условия для российских компаний

  • 14.11.2024, 8:55
Банки Казахстана резко ухудшили условия для российских компаний

Сроки проведения платежей значительно возросли.

Российские компании столкнулись с резким увеличением сроков проведения платежей в банках Казахстана: в ноябре денежные переводы шли в среднем на 24% дольше, чем в июле, а в некоторых случаях проводка денег занимала два месяца, рассказали РБК представители бизнеса.

«Чем сложнее и крупнее транзакция, тем дольше ее обработка», — говорит управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.

По словам финансового директора транспортной компании ПЭК Романа Ромашевского, казахстанские банки ужесточили комплаенс и запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений с данными о компаниях-отправителях, а также получателях денежных средств, характеристиках товара и подробностях сделки.

Ситуация с платежами в Казахстан ухудшилась примерно три недели назад, отмечает основатель Digital ВЭД Анна Фомичева. По ее словам, минимальный срок проведения расчетов составляет 7–10 дней, но больше половины расчетов проходит с задержкой в один месяц.

«При этом речь идет о прямых контрактах с растаможкой в Казахстане, не о транзите. Его стало невозможно проводить еще примерно год назад. Поэтому мы приняли решение не использовать казахстанские банки до стабилизации ситуации. Это стало долго и экономически невыгодно», — пояснила Фомичева.

Ужесточение комплаенса со стороны казахстанских банков связано с давлением международных санкций и усилением глобальных мер по борьбе с отмыванием денег, говорит Гусев. «Любое подозрение на участие в незаконных схемах грозит банкам серьезными репутационными потерями», — добавил он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев
Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников