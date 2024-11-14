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«У Путина даже может голова отвалиться»

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  • 14.11.2024, 9:02
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«У Путина даже может голова отвалиться»

Первые решения Трампа означают серьезные проблемы для Кремля.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, кого выбрал на ключевые должности в своей администрации. В частности, на должность министра обороны он выдвинул ветерана и комментатора Fox News Пита Хегсета.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в сводке для «24 Канала» заметил, что большинство из избранных в команду Трампа являются бывшими военными.

Свитан отметил, что, учитывая первые назначения Трампа, становится понятным общее направление по принятию решений – в его команде будет «ястребиное крыло» республиканцев, которое направлено именно на доминирование США в мире.

По его мнению, им будет поставлена задача – заняться вопросом доминирования Китая, который является нашим врагом. Поэтому эти назначения очень важны для Украины.

У Путина же, заметил Свитан, возникнет большая проблема, поскольку он является другом Пекина. Ведь в результате удара по Китаю у Путина даже может голова «отвалиться».

«У Си Цзиньпина она может еще удержаться, потому что все-таки более мощное государство, а у Путина голова может «отвалиться» от одного только экономического удара», – заявил полковник запаса.

К тому же, подчеркнул он, Путин сейчас понимает, что с приходом Трампа на пост президента США может возникнуть вопрос о каких-то дальнейших планах по развитию ситуации у нас на линии боевого соприкосновения. Поэтому российский диктатор пытается максимально использовать резервы и технику, чтобы захватить больше территорий.

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