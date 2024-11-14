Стая собак напала на отару дорогих овец под Слуцком 14.11.2024, 9:17

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Залетели и начали давить.

Стая собак напала на отару дорогих овец в деревне Чалевичи в Слуцком районе. Об этом рассказал друг потерпевшего владельца животных в TikTok.

«У меня у товарища в деревне Чалевичи в Слуцком районе произошло ЧП. Собаки напали на отару овец прямо у него на территории», — рассказал автор видео.

По его словам, все овцы в крови, покусаны, «барана-производителя порвали».

«Как с этим бороться? Пять или шесть собак, говорят, здоровых, залетели прямо сюда, прямо в сарае, залетели и давили на месте. Куда писать? Как человеку быть? Все овцы породистые (суффолк и мериноланшафт). Это сумасшедше дорогая цена. Человек терпит убыток из-за чьих-то собак», — добавил автор ролика.

По его словам, его товарищ сам охотник, но застрелить собак не может, потому что в деревне стрелять нельзя.

В комментариях ему посоветовали обращаться в сельсовет, чтобы там разобрались, откуда в деревне бесхозные собаки. Некоторые предположили, что бездомные псы появились там, потому что «люди притащат в деревню и бросают».

Тем временем в неофициальном телеграм-канале МВД сообщается, что милиция работает на месте происшествия и устанавливает обстоятельства произошедшего.

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