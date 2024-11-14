NYT: Украина изменила приоритеты на возможных переговорах с РФ 14.11.2024, 9:38

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Важное значение получили другие условия.

Долгое время официальный Киев заявлял, что не уступит России территорию, которую оккупировала страна-агрессор. Однако сейчас, когда Украина рассматривает возможность ускоренного графика мирных переговоров, на котором настаивает новоизбранный президент США Дональд Трамп, такое же важное значение получили другие условия - гарантии безопасности. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Журналисты ссылаются на двух украинских чиновников, которые заявили, что защита интересов Украины на потенциальных переговорах будет зависеть не от границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями, а от того, какие существуют гарантии соблюдения режима прекращения огня.

«Переговоры должны базироваться на гарантиях. Для Украины нет ничего важнее», - сказал председатель Комитета по вопросам обороны и разведки Верховной Рады Украины Роман Костенко.

«Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос - это гарантии безопасности», - сказал на условиях анонимности другой высокопоставленный украинский чиновник.

Костенко также отметил, что Украина устанавливает свои границы на основе декларации о независимости 1991 года. С тех пор Россия получила контроль над около 20 процентами украинской земли, но Киев официально не откажется от своих претензий на территорию, находящуюся под российской оккупацией.

«Похоже, что именно такой подход Украина использует, чтобы оправдать любую возможную сделку, в которой Россия сохранит контроль над украинской землей. В октябре президент Владимир Зеленский, обсуждая вопрос прекращения огня, сказал: «Все понимают, что независимо от того, каким путем мы пойдем, юридически никто не признает оккупированные территории как принадлежащие другим странам», - пишет NYT.

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