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Белорусам показали копеечный способ улучшить отопление

  • 14.11.2024, 9:50
  • 3,894
Белорусам показали копеечный способ улучшить отопление

Нужно всего два предмета.

С приходом холодов и включением отопления многие владельцы квартир не спешат отказываться от теплой одежды и с разочарованием констатируют, что в комнате прохладно. При этом такая картина нередко наблюдается при фактически горячих батареях. Прежде чем прибегнуть к включению обогревателя, стоит попробовать оптимизировать работу настенного радиатора. В TikTok показали простой и дешевый способ поднять температуру в комнате на несколько градусов. Этот трюк не только позволит согреться, но и даст возможность поставить регулятор (если он есть) на меньшее значение и сэкономить на отоплении, пишет «Телеграф».

@ilusha_help

♬ оригинальный звук - ilusha_help

Иногда для решения проблемы недостаточного тепла в квартире может быть достаточно простых и дешевых трюков. Так, блогер-лайфхакер, известный как Илюха Хэлп на YouTube и в TikTok, поделился хитростью, которая помогает сберечь и увеличить тепло в отапливаемой комнате.

Все, что вам нужно, — теплоотражающий экран, который можно запросто соорудить из фольги и картона.

Просто закрепите скотчем на большом листе картона фольгу блестящей (отражающей) стороной наружу. Получившийся экран разместите между стеной и батареей так, чтобы отражающая сторона оказалась под батареей. Теперь исходящее от батареи тепло не будет уходить в стену.

Работоспособность трюка блогер продемонстрировал при помощи термометра. До помещения экрана за батарею температура в комнате достигала почти 20 градусов, а после столбик термометра поднялся до 23 градусов Цельсия.

«Таким образом, мы можем снизить температуру регулятором на батарее на 50 процентов и экономить на отоплении. Экран не поглощает тепло, как стена, а отражает его», — объяснил блогер.

Некоторые комментаторы признались, что уже опробовали лайфхак, и он работает.

«Годный лайфхак! 17 лет назад так придумал и сделал. Надо было запатентовать», — написал один из пользователей.

«Да! Это супер работает, где есть индивидуальное отопление. Экономия существенная», — высказался другой.

В комментариях заметили, что подобную теплоотражающую конструкцию можно отыскать в строительных магазинах, а некоторые предложили воспользоваться автомобильной защитной шторкой от солнца. Она также имеет теплоотражающую поверхность.

Однако нашлись и те, кто усомнился в реальной эффективности трюка.

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